2020-07-29T18:37:30+03:00
Общество
КП Беларусь

На выходах с участков президентских выборов в Беларуси проведут экзитпол

Данные озвучат 9 августа в 20 часов
Геннадий МОЖЕЙКО
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На выходах с участков проведут экзитпол - данные озвучат уже в 20 часов.На выходах с участков проведут экзитпол - данные озвучат уже в 20 часов.
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В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси планируется проведение национального экзитпола. Так называют массовый соцопрос на выходе с избирательных участков для того, чтобы понять предпочтения избирателей сразу после закрытия участков - т. е. 9 августа в 20 часов вечера. Заказчиком исследования выступила межгосударственная телерадиокомпания «Мир». А проводить социсследование будет Молодежная лаборатория социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» - сообщается, что у этой организации есть соответствующая аккредитация комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси.

Опрашивать тех, кто уже проголосовал, будут на 300 участках страны. В каждой группе будет работать по 3 человека - два интервьюера и третий, старший в группе. Это значит, что в экзитполе будет задействовано около тысячи человек. Всего хотят опросить около 12 тысяч избирателей. Результаты исследования огласят в момент закрытия избирательных участков. А официально первые предварительные результаты выборов ЦИК озвучит только на следующее утро.

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