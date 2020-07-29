Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза во Дворце Независимости
В телеграм-канале Пул Первого вышла информация о том, что «некоторым (как предполагается, СМИ - ред.) ожидаемо неймется». В частности, авторы канала возмущены версиями журналистов о сегодняшнем задержании 33 наёмников под Минском. «Фантазия работает - уже и африканский след нашли», - отмечает Пул Первого и возмущается накидыванием теми, кто никогда не видел и не видит очевидного. А тем, кто ещё не видел информации и полных списков задержанных наёмников с российским гражданством, канал предлагает «сгонять на БелТА».
В конце они сообщили о том, что Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза.
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