Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Лукашенко: Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь. Фото: БелТА

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось выше, 29 июля Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности Беларуси. Ему была доложена информация о задержании в Беларуси 33 представителей частной иностранной военной компании, пишет БЕЛТА.

Президент сразу отметил событие, которое случилось сегодня ночью под Минском, «как чрезвычайное происшествие. Иначе его не назовешь», - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко потребовал у председателя КГБ Валерия Вакульчика детального доклада о ситуации. Глава сам наблюдает за реакцией россиян. «Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - отметил белорусский лидер.

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт получила от Лукашенко отдельное поручение. Он попросил её обратиться к российским СМИ, в том числе и к telegram-каналам. «Как Путин говорит, чтобы они пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну.

Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем», - сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу

Писатель также выразил сомнение, что бойцы ЧВК Вагнера приехали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами президента (подробности).