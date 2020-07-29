30 июля всех кандидатов в президенты срочно вызывают в ЦИК

По какой причине вызывают кандидатов в президенты им пояснено не было

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30 июля в 8.55 все кандидаты в президенты Республики Беларусь приглашаются в Центризбирком, сообщает БЕЛАПАН. На своей странице в facebook один из кандидатов на высший государственный пост Сергей Черечень написал: «Завтра, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра».

Приглашена и Анна Канопацкая. Об этом сообщила её пресс-секретарь Татьяна Полякова.

Андрея Дмитриева тоже пригласили. Про это рассказала руководитель его инициативной группы Татьяна Короткевич.

По какой причине вызывают кандидатов в президенты им пояснено не было.

Посещение ЦИКа Светланой Тихановской под вопросом. На данный момент кандидат не знает, пойдёт или нет, так как приглашение не получала. Об этом рассказала представитель её штаба Анна Красулина.

Она говорит, что был телефонный звонок с городского номера, но никто из группы сразу не смог ответить. Позже они увидели, что это номер ЦИКа. Начали перезванивать, но там никто не ответил. Так как приглашения пока не было, поэтому о каком-то решении говорить рано. «Быть может позже оно придет по почте», — предположила представитель штаба.

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