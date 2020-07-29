Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе

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Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков поделился с журналистами информацией о том, что будет дальше после задержания в одном из санаториев Минского района представителей иностранной частной военной компании Вагнера. Это заявление им сделано после завершения совещания у президента с членами Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.

Госсекретарь рассказал, что на совещании обсуждались вопросы, затрагивающие национальную безопасность. В том числе обсуждалось и сегодняшнее задержание. По его словам, с ними сейчас работают, проводится допрос.

Касательно этой ситуации, он сказал, что это «очень неприятный факт»: нет его подтверждения Российской Федерацией. «Даже если бы перебрасывались куда-то представители частной военной компании, тем более через нашу территорию, наверное по линиям каких-либо спецслужб пришли бы некоторые разъяснения. Ведь это очень серьезное дело. Однако вышло так, что ни по каким линиям, будь то ФСБ, ГРУ либо другая структура подобная информация не проходила», - отметил госсекретарь Совбеза.

Президентом на встрече поставлен ряд задач для обеспечения национальной безопасности. Они касаются и работы МИДа, связанной с отправкой запросов и приглашения послов Российской Федерации и Украины для каких-либо разъяснений и обсуждения конкретных вопросов. Сейчас, в результате опросов задержанных, около 14 человек проходили программу учета людей. Они были зафиксированы в Донбассе. Поэтому мы приглашаем и посла Украины по этому поводу», - сказал Андрей Равков.

Государственным пограничным комитетом будет усилено оперативное прикрытие государственных границ. «В том числе граница с РФ, в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, - констатировал госсекретарь Совбеза. - Эти силы будут существенно усилены».

Президентом было обращено внимание на проведение массовых мероприятий, в том числе и тех, которые связаны с избирательной кампанией. «Будет усилен контроль за допуском в места проведения подобных мероприятий, обеспечение безопасности, проверка людей. Так как исходя из организационной структуры, у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это - предпримется ряд мер организационного направления по обеспечению безопасности», - отметил Андрей Равков.

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