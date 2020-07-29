2020-07-29T23:33:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе

Сергей Диндиков
Поделиться:
Равков: У задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это - предпримется ряд мер организационного направления по обеспечению безопасности. Фото: belta.byРавков: У задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это - предпримется ряд мер организационного направления по обеспечению безопасности. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков поделился с журналистами информацией о том, что будет дальше после задержания в одном из санаториев Минского района представителей иностранной частной военной компании Вагнера. Это заявление им сделано после завершения совещания у президента с членами Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.

Госсекретарь рассказал, что на совещании обсуждались вопросы, затрагивающие национальную безопасность. В том числе обсуждалось и сегодняшнее задержание. По его словам, с ними сейчас работают, проводится допрос.

Касательно этой ситуации, он сказал, что это «очень неприятный факт»: нет его подтверждения Российской Федерацией. «Даже если бы перебрасывались куда-то представители частной военной компании, тем более через нашу территорию, наверное по линиям каких-либо спецслужб пришли бы некоторые разъяснения. Ведь это очень серьезное дело. Однако вышло так, что ни по каким линиям, будь то ФСБ, ГРУ либо другая структура подобная информация не проходила», - отметил госсекретарь Совбеза.

Президентом на встрече поставлен ряд задач для обеспечения национальной безопасности. Они касаются и работы МИДа, связанной с отправкой запросов и приглашения послов Российской Федерации и Украины для каких-либо разъяснений и обсуждения конкретных вопросов. Сейчас, в результате опросов задержанных, около 14 человек проходили программу учета людей. Они были зафиксированы в Донбассе. Поэтому мы приглашаем и посла Украины по этому поводу», - сказал Андрей Равков.

Государственным пограничным комитетом будет усилено оперативное прикрытие государственных границ. «В том числе граница с РФ, в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, - констатировал госсекретарь Совбеза. - Эти силы будут существенно усилены».

Президентом было обращено внимание на проведение массовых мероприятий, в том числе и тех, которые связаны с избирательной кампанией. «Будет усилен контроль за допуском в места проведения подобных мероприятий, обеспечение безопасности, проверка людей. Так как исходя из организационной структуры, у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это - предпримется ряд мер организационного направления по обеспечению безопасности», - отметил Андрей Равков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском

Дмитрий Мезенцев заявил, что у них нет официальной информации от белорусских правоохранителей о задержании граждан РФ (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе
Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе
30 июля всех кандидатов в президенты срочно вызывают в ЦИК
Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли
Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза во Дворце Независимости
На выходах с участков президентских выборов в Беларуси проведут экзитпол
Владелец Vondel Александр Василевич, задержанный в КГБ, находится на Окрестина
Торговый павильон горел на Комаровке в Минске
Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу
Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском
С 2000 года зимняя температура в Беларуси увеличилась на 4 градуса
Из Владивостока в Беларусь парень приехал познакомиться с девушкой и обворовал ее соседа
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2020 года: 152 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки
Из-за ЧП на водопроводе в Минске организован подвоз питьевой воды
Выборы президента Беларуси - 2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателей