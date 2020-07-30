2020-07-30T00:03:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси

Он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни»
Сергей Диндиков
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До этого политтехнолог там подробно описывал и анализировал политическую ситуацию во многих странах. Фото: wikipedia.orgДо этого политтехнолог там подробно описывал и анализировал политическую ситуацию во многих странах. Фото: wikipedia.org
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Как сообщил телеканал ОНТ, Виталий Шкляров мобилизировал вокруг блогера Сергея Тихановского протестный электорат. По версии спецслужб, Шкляров консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Ему предстоит объясниться, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах.

В телеграм-канале Шкляров написал лишь одно слово: «Арестовали».

До этого политтехнолог там подробно описывал и анализировал политическую ситуацию во многих странах. В том числе и в Беларуси. Сам себя он позиционировал, как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».

СПРАВОЧНО:

Виталий Шкляров родился в Гомеле. В 2012 году он отвечал за мобилизационную часть кампании Барака Обамы в городе Милуоки, штат Висконсин. В 2016 году Шкляров работал в штабе кандидата в президенты США сенатора Берни Сандерса. Технолог занимался организацией мобилизационной части избирательной кампании во время праймериз демократической партии в штате Невада. В 2017 году работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента Российской Федерации. Там он отвечал за онлайн часть кампании и подготовку инфраструктуры для работы со сторонниками.

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