2020-07-30T00:24:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В августе пенсии выплатят досрочно

Получатель сам сможет выбирать, воспользоваться ли правом досрочного получения пенсии или сделать это в привычный срок
Сергей Диндиков
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По законодательству пенсии выплачиваются с 5 по 25 число, согласно графикам выплат через банки, почтовые отделения, а также предприятия по доставке пенсийПо законодательству пенсии выплачиваются с 5 по 25 число, согласно графикам выплат через банки, почтовые отделения, а также предприятия по доставке пенсийФото: Павел МАРТИНЧИК
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В августе пенсии выплатят досрочно. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Как поясняет ведомство, это будет сделано для «создания пенсионерам удобных условий получения пенсий: минимизации поездок, сокращения социальных контактов».

По законодательству пенсии выплачиваются с 5 по 25 число, согласно графикам выплат через банки, почтовые отделения, а также предприятия по доставке пенсий.

В августе пенсии, которые должны быть выплачены 10 числа и позднее, будут доступны к выплате: на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа, через банки - с 5 августа.

Получатель сам будет выбирать, получить пенсию досрочно или в свою обычную дату получения.

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