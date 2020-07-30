2020-07-30T07:06:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. С ветерком: в Минске по третьей линии метро прошел первый поезд

Третью линию метро запланировано открыть в августе
ИННА КОРСАК
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В Минске по третьей линии метро прошел первый поездВ Минске по третьей линии метро прошел первый поездФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске 29 июля по третьей линии метро прошел первый поезд. Об этом сообщили в Телеграм-канале Мингорисполкома «Минск. Официально».

В Мингорисполкоме рассказали, что технический запуск поезда состоялся и все прошло успешно.

Напомним, что открытие зеленой ветки метро запланировано на 9 августа. Сразу четыре новые станции, «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная», «Площадь Франтишка Богушевича», введут в эксплуатацию.

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О дате 3 июля уверенности нет: открытие третьей линии минского метро могут отложить ради безопасности.

Зеленолужскую ветку планировали открыть ко Дню Независимости, однако на наладку нового оборудования может понадобиться больше времени, чем планировалось. (подробности)

Очень длинные тоннели и траволаторы: смотрите, как соединят станции метро «Вокзальная», «Площадь Ленина» и сам вокзал.

Старую и новую линии свяжут два тоннеля, они начинаются с почти готовой станции "Вокзальная" и ведут на "Площадь Ленина" прямо под железнодорожными путями. (подробности)

В Минске по третьей линии метро прошел первый поезд.

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