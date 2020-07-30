2020-07-30T07:42:57+03:00
Политика
КП Беларусь

«Надеюсь, что ваша работа будет эффективной»: Лукашенко назначил главу Комитета госконтроля уполномоченным по Витебской области

О дополнительном поручении президент сообщил Ивану Тертелю во время встречи 29 июля
ИННА КОРСАК
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Лукашенко назначил главу Комитета госконтроля уполномоченным по Витебской области. Фото: БелТАЛукашенко назначил главу Комитета госконтроля уполномоченным по Витебской области. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко 29 июля провел рабочую встречу с главой КГК Иваном Тертелем. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Во время встречи белорусский лидер огласил дополнительное поручение главе КГК и назначил его уполномоченным президента по Витебской области.

«Руководитель Комитета госконтроля у нас всегда отвечал за Витебскую область, ну и за лес (лесная отрасль — Ред.). Думаю, что все это вам близко. Мне очень хотелось бы, чтобы вы поехали в Витебскую область и смогли разобраться в ситуации. И чтобы вы были уполномоченным президента по данному региону. Надеюсь, что ваша работа будет эффективной», — заявил Лукашенко.

После встречи глава КГК рассказал, что готов помогать местным органам власти в решении проблемных аспектов, а также в развитии экономики.

Напомним, что 29 июля Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совета безопасности.

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«Надеюсь, что ваша работа будет эффективной»: Лукашенко назначил главу Комитета госконтроля уполномоченным по Витебской области
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