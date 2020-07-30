2020-07-30T08:19:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на рабочей встрече во Дворце Независимости обсудил подготовку президентского послания

Белорусский лидер выступит с ежегодным посланием к парламенту и белорусскому народу 3 августа
ИННА КОРСАК
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Лукашенко на рабочей встрече во Дворце Независимости обсудил подготовку президентского послания. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко на рабочей встрече во Дворце Независимости обсудил подготовку президентского послания. Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко на рабочей встрече, которая состоялась 29 июля во Дворце Независимости, обсудил подготовку президентского послания. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На встрече ее участники обсудили организационные моменты послания, а также содержательные.

Напомним, что Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к парламенту и белорусскому народу уже в понедельник, 3 августа.

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