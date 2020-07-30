В Новогрудском районе 60-летнего строителя придавило железобетонной конструкцией при возведении кровли. Он погиб

В Новогрудском районе 60-летнего строителя придавило железобетонной конструкцией при возведении кровли. Фото: СК Беларуси

Мужчина работал в каске, но без страховочных поясов

Изменить размер текста: A A

В Новогрудском районе 60-летний строитель 28 июля занимался работами по возведению кровли склада. Когда мужчина начал регулировать укладку вывешенной плиты, он обрушилась и упала на мужчину. После этого, плита провалилась вместе с ним внутрь строения и придавила строителя. Он скончался на месте. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Беларуси.

Установлено, что мужчина работал в каске, но без страховочных поясов.

Специалисты осмотрели место случившегося, изъяли для изучения документацию. Также были допрошены свидетели.

Выясняются детали произошедшего.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажа.

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. (подробности)

На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10-го этажа на козырек подъезда и выжил.

С козырька мужчину снимали спасатели. (подробности)