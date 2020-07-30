В Новогрудском районе 60-летнего строителя придавило железобетонной конструкцией при возведении кровли. Он погиб
В Новогрудском районе 60-летний строитель 28 июля занимался работами по возведению кровли склада. Когда мужчина начал регулировать укладку вывешенной плиты, он обрушилась и упала на мужчину. После этого, плита провалилась вместе с ним внутрь строения и придавила строителя. Он скончался на месте. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Беларуси.
Установлено, что мужчина работал в каске, но без страховочных поясов.
Специалисты осмотрели место случившегося, изъяли для изучения документацию. Также были допрошены свидетели.
Выясняются детали произошедшего.
Возбуждено уголовное дело.
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