На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами

Кандидатов вызвали в центральную избирательную комиссию к 8.55 30 июля. Причину они не знают

Изменить размер текста: A A

В 8.45 к ЦИК подошел Сергей Черечень - в спортивном костюме.

- По-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты в Беларуси, теплые вещи в машине, - улыбнулся Сергей. - Либо кого-то будут снимать, либо ограничивать мероприятия по агитации, либо задерживать. Инсайдерской информации у меня нет.

Сергей Черечень рассказал, как его пригласили в ЦИК.

- Это было вчера (29 июля) около 19.00. В авральном режиме. Поэтому никакой повестки или уведомления по почте не было. Просто сказали, что необходимо срочно собраться, потому что Лидия Михайловна поставила такую задачу.

Сергей ответил на вопрос о боевиках, которых задержали под Минском.

- Может быть, на кого-то из нас повесят, - прокомментировал кандидат. - Ситуация курьезная. Откуда боевики? Кто их сюда привез?

Светлана Тихановская ситуацию практически не комментировала.

- Чего я ожидаю? А чего вы ожидаете? Меня не снимут. За что меня снимать? Давайте мы сначала дождемся, что нам скажут.

Третьим к ЦИК подошел Андрей Дмитриев.

- Вот, видите, с вещами, - показал на сумку и улыбнулся.

На стандартный вопрос о причинах приглашения в ЦИК Андрей ответил:

- Теперь концерты закатывать будет власть. Это теперь ее концерт. Со вчерашнего первого представления, - сказал Андрей и прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками. - Когда они начнут плакать и давать показания, что-то станет понятнее. Пока вызывает больше вопросов. Вот живем мы пять лет спокойно и прямо к выборам начинают крысы сходить с ума, Вагнер приезжает. Пока это выглядит как желание отодвинуть выборы от общества.

Анна Канопацкая была не очень многословна.

- В любом случае, мне бы хотелось, чтобы соблюдалось законодательство. Мне уже столько было угроз и требований сняться с выборов...

Анну, как и остальных, пригласили на встречу по телефону, не назвав причину.

Напомним, о том, что кандидатов в президенты 30 июля вызывают в ЦИК, на страницах в фейсбуке вечером 29 июля сообщили несколько кандидатов. Сначала Сергей Черечень, позже Андрей Дмитриев. Оба написали, что не знают причину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На пикетах появятся рамки, ограждения и досмотр». Кандидаты в президенты рассказали, зачем их вызвали в ЦИК (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)