В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В Браславском районе загорелся частный дом в деревне Вайнюнцы. При пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

Удалось установить, что погиб хозяин дома. В результате пожара сгорели потолочное перекрытие, имущество, кровля, а также были повреждены стены.

Причины, по которым могло произойти возгорание, устанавливаются.

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