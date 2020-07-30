2020-07-30T10:20:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина

Устанавливается причина пожара, который произошел 29 июля
ИННА КОРСАК
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В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчинаВ Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчинаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Браславском районе загорелся частный дом в деревне Вайнюнцы. При пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

Удалось установить, что погиб хозяин дома. В результате пожара сгорели потолочное перекрытие, имущество, кровля, а также были повреждены стены.

Причины, по которым могло произойти возгорание, устанавливаются.

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