18 лет колонии: в Бресте огласили приговор парню, который убил бабушку и покушался на маму и дядю

В Брестском областном суде огласили приговор 20-летнему брестчанину, обвиняемому в убийстве бабушки и покушении на дядю и маму. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Брестский областной суд 30 июля огласил приговор 20-летнему брестчанину Игнату. Его обвиняли в жестоком убийстве бабушки из корыстных побуждений, а также покушении на убийство матери и дяди.

– Суд приговорил признать виновным в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений и покушении на убийство назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии усиленного режима, - огласил приговор председатель судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда Андрей Василюк.

Согласно материалам дела, парень заманил бабушку в подвал, там задушил ее и несколько раз ударил ножом. На дядю, который вошел в подвал следом, парень напал с топором. Мужчине удалось сбежать. В планах было лишить жизни и родную мать, но из-за неудачного покушения на дядю парень не довел свой замысел до конца.

По версии следствия, мотивом убийства была квартира родственников - парень жил отдельно и испытывал финансовые проблемы. Сам же он на суде заявил, что на преступление его толкнула личная неприязнь: родные пьянствовали и употребляли наркотики, а «бабушка ничего с этим не делала».

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