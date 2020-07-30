2020-07-30T10:50:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ

У мужчины в крови содержалось 1,5 промилле алкоголя [видео]
ИННА КОРСАК
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В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИВ Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Об этом сообщили на сайте УВД Минского облисполкома.

В дежурную часть УГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение, что в поселке Привольный угнали автомобиль Ниссан Алмера.

Сразу в восьми районах Минской области был объявлен план-перехват. При проведении розыскных мероприятий угнанный Ниссан Алмера сотрудники милиции обнаружили на улице Тепличной в поселке Привольный. Автомобиль двигался в сторону улицы Якуба Колоса.

«Сотрудники ГАИ смогли остановить автомобиль на улице Якуба Колоса. Как только это произошло, водитель сразу же попытался убежать. Мужчину задержали, но на этом он не остановился: он начал вырываться, хватался за форму сотрудника ГАИ, упирался и пытался убежать. Сотрудники были вынуждены применить физическую силу», - рассказали в УВД Минского облисполкома.

Мужчину доставили в отдел милиции. Угонщиком оказался 32-летний мужчина, который проживает в Могилевской области.

Удалось установить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови содержалось 1,5 промилле. Также у мужчины не было прав.

Возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы.

В Минске задержали пьяного угонщика автомобилей.

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