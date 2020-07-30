В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Об этом сообщили на сайте УВД Минского облисполкома.
В дежурную часть УГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение, что в поселке Привольный угнали автомобиль Ниссан Алмера.
Сразу в восьми районах Минской области был объявлен план-перехват. При проведении розыскных мероприятий угнанный Ниссан Алмера сотрудники милиции обнаружили на улице Тепличной в поселке Привольный. Автомобиль двигался в сторону улицы Якуба Колоса.
«Сотрудники ГАИ смогли остановить автомобиль на улице Якуба Колоса. Как только это произошло, водитель сразу же попытался убежать. Мужчину задержали, но на этом он не остановился: он начал вырываться, хватался за форму сотрудника ГАИ, упирался и пытался убежать. Сотрудники были вынуждены применить физическую силу», - рассказали в УВД Минского облисполкома.
Мужчину доставили в отдел милиции. Угонщиком оказался 32-летний мужчина, который проживает в Могилевской области.
Удалось установить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови содержалось 1,5 промилле. Также у мужчины не было прав.
Возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы.
В Минске задержали пьяного угонщика автомобилей.