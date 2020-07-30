2020-07-30T10:52:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»

Вероника расценивает эти действия как политическое давление
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Вероника ЦепкалоВероника ЦепкалоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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После встречи в ЦИК, куда Вероника Цепкало пришла вместе со Светланой Тихановской, жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало призналась, что получила повестку.

- Меня вызывают в МВД по делу, которое было заведено против моего супруга Валерия Цепкало турецкоподданным гражданином. Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - неизвестные люди в гражданском сегодня увезли в неизвестном направлении прямо с парковки, усадили в автомобиль. Куда увезли - я не знаю. Может быть, в МВД для дачи показаний или в КГБ. Я это расцениваю, как политическое давление на нашу кампанию, меня и моего супруга. О ее задержании сообщили сотрудники банка.

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