В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А скончались от коронавирусной инфекции более 667 тысяч

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В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом. Такие цифры приводит американский Университет Джонса Хопкинса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Университет ведет свои подсчеты на основе информации, которая поступает от международных организаций, а также федеральных и местных властей. По его данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире на данный момент составляет 17 миллионов 029 тысяч 206 человек. От инфекции скончались свыше 667 тысяч.

Больше всего заражений COVID-19 по-прежнему зафиксировано в США - 4 миллиона 426 тысяч 982 случая. На втором месте Бразилия. Там выявлено 2 миллиона 552 тысячи 265 случаев. Замыкает тройку Индия. В этой стране зафиксирован 1 миллион 581 тысяча 963 случая заражения коронавирусом.

В Беларуси за все время было зафиксировано 67 тысяч 518 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 61 тысяча 442 человека, а умерли - 548.