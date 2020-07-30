2020-07-30T11:27:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб

Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый 40-летний солигорчанин воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб. Фото: МВДВ Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб. Фото: МВД
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Под утро в четверг, 30 июля, смертельное ДТП произошло на трассе «Минск - Микашевичи». Около 3.40 солигорским милиционерам сообщили о том, что пьяный пассажир угнал «Рено Логан» - машину Яндекс.Такси - с автозаправки.

- Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый 40-летний солигорчанин воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания, - рассказали в МВД.

Сотрудники ГАИ заметили на дороге угнанный «Рено» и начали его преследование. Погоня продолжилась уже в соседнем, Слуцком районе. Примерно в 4.15 возле деревни Василинки пьяный водитель не справился с управлением. Угонщик врезался в дорожное ограждение на разделительной полосе. От удара машину отбросило на двигавшийся следом патрульный автомобиль ДПС, а «Рено Логан» загорелся.

Инспекторы не пострадали, а угонщик погиб на месте аварии. Все обстоятельства трагедии пока уточняются.

В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб. Фото: МВД

В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб. Фото: МВД

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