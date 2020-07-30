В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов

Госсекретарь Совбеза Равков об остальных наемниках в стране: «Идут поиски. Это как иголка в стогу сена»

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По факту задержания российских наемников под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, заявил 30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. После посещения Центризбиркома, куда срочно вызвали всех кандидатов в президенты, глава Совбеза сообщил журналистам:

- 33 задержаны, до 200 находятся на территории, идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело заведено, их подозревают в подготовке террористических актов.

На вопрос Равкову: «Вы понимаете, кто их сюда позвал?», - он ответил, что пока не знает.

По словам кандидата в президенты Сергея Черечня, на сегодняшней встрече с кандидатами Равков сообщил, что возможны провокации:

- Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Беларуси до 9 августа. Соответственно, те мероприятия, которые будут проводиться в формате митингов и митингов-концертов, будут небезопасны. Равков сказал, что есть информация, что такие группировки готовятся в России, - цитирует БелаПАН.

Напомним, 29 июля появилось сообщение о том, что под Минском задержаны 32 наемника иностранной частной военной компании. Затем сделали уточнение, что речь идет о российской группе «ЧВК Вагнера». Также в Гомельской области был задержан еще один человек - гражданин России, уроженец Беларуси.

После этого президент Беларуси созвал экстренное заседание Совбеза, на котором приняли решение проверять всех граждан, участвующих в пикетах кандидатов.

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