2020-07-30T12:08:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?

Теледебаты покажут на телеканале «Беларусь 1» 30 июля в 17.00
ИННА КОРСАК
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Впервые за 26 лет в теледебатах примет участие доверенное лицо президента.Впервые за 26 лет в теледебатах примет участие доверенное лицо президента.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В теледебатах, которые покажут в записи 30 июля в 17.00 на телеканале «Беларусь 1», впервые за 26 лет примет участие доверенное лицо Лукашенко - депутат Олег Гайдукевич. Об этом сообщает sputnik.by.

«Да, я сегодня буду представлять главу государства на дебатах. С данной просьбой я сам обратился к Александру Лукашенко, так как считаю, что должны быть озвучены разные точки. На мой взгляд, должны прозвучать точки зрения тех людей, которые поддерживают действующего президента, и тех, у кого есть свои программы и альтернативные взгляды», - отметил Гайдукевич.

Также депутат добавил, что планирует представлять взгляды тех, кто хочет «вести Беларусь вперед».

Также свое участие в теледебатах подтвердили Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская. А вот Анна Канопацкая от участия отказалась.

Напомним, что Александр Лукашенко последний раз принимал участие в теледебатах в 1994 году. После этого ни он, ни его доверенные лица в дебатах не участвовали.

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