В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
30 июля в Министерство иностранных дел Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и.о. главы посольства Украины Петра Врублевского.
- До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группы российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании «Вагнера», - сообщает МИД Беларуси.
В ведомстве уточнили, что у посла РФ запросили «обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения» в Беларуси группы наемников.
- С учетом подтвержденных сведений об участии нескольких задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, у Петра Врублевского запрошена информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси, - добавили в МИД.
Также там отметили, что некоторые задержанные - украинского происхождения и имеют украинское гражданство.
В МИД сообщили, что с украинской стороной достигли договоренности об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима - чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.
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