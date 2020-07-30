В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России

В МИД рассказали об усилении границы с Украиной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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30 июля в Министерство иностранных дел Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и.о. главы посольства Украины Петра Врублевского.

- До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группы российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании «Вагнера», - сообщает МИД Беларуси.

В ведомстве уточнили, что у посла РФ запросили «обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения» в Беларуси группы наемников.

- С учетом подтвержденных сведений об участии нескольких задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, у Петра Врублевского запрошена информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси, - добавили в МИД.

Также там отметили, что некоторые задержанные - украинского происхождения и имеют украинское гражданство.

В МИД сообщили, что с украинской стороной достигли договоренности об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима - чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.

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