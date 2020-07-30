Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В Лиозненском районе погиб 51-летиний лесоруб. Он валил деревья и одно из них упало на него. Об этом сообщили в БелТА.
В среду, 29 июля, мужчина занимался валкой леса недалеко от деревни Старь. Одно из деревьев упало на лесоруба. Мужчина был доставлен в больницу, но стасти его не удалось.
Следователи осмотрели место, где все произошло. Были опрошены свидетели. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причина несчастного случая
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