Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб

В Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб. Фото: УСК по Витебской области

Мужчина был госпитализирован, но спасти его так и не удалось

Изменить размер текста: A A

В Лиозненском районе погиб 51-летиний лесоруб. Он валил деревья и одно из них упало на него. Об этом сообщили в БелТА.

В среду, 29 июля, мужчина занимался валкой леса недалеко от деревни Старь. Одно из деревьев упало на лесоруба. Мужчина был доставлен в больницу, но стасти его не удалось.

Следователи осмотрели место, где все произошло. Были опрошены свидетели. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причина несчастного случая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новогрудском районе 60-летнего строителя придавило железобетонной конструкцией при возведении кровли. Он погиб.

Мужчина работал в каске, но без страховочных поясов. (подробности)

В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина.

Погиб хозяин дома. Устанавливается причина пожара, который произошел 29 июля. (подробности)