2020-07-30T12:17:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб

Мужчина был госпитализирован, но спасти его так и не удалось
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб. Фото: УСК по Витебской областиВ Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб. Фото: УСК по Витебской области
Изменить размер текста:

В Лиозненском районе погиб 51-летиний лесоруб. Он валил деревья и одно из них упало на него. Об этом сообщили в БелТА.

В среду, 29 июля, мужчина занимался валкой леса недалеко от деревни Старь. Одно из деревьев упало на лесоруба. Мужчина был доставлен в больницу, но стасти его не удалось.

Следователи осмотрели место, где все произошло. Были опрошены свидетели. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причина несчастного случая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новогрудском районе 60-летнего строителя придавило железобетонной конструкцией при возведении кровли. Он погиб.

Мужчина работал в каске, но без страховочных поясов. (подробности)

В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина.

Погиб хозяин дома. Устанавливается причина пожара, который произошел 29 июля. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?
В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина
На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами