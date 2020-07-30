В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника. Фото: кадр из видео

Мужчина пытался скрыться от преследования, прибавил скорость, но не справился с управлением и съехал в кювет [видео]

Изменить размер текста: A A

В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

С чего все началось. Сотрудники ГАИ Минского облисполкома 27 июля, в понедельник, при патрулировании на автодороге, недалеко от деревни Большевик, зафиксировали нарушение правил дорожного движения мотоциклистом. Водитель ехал на высокой скорости, а также у него отсутствовал регистрационный знак. Мужчина проигнорировал знак об остановке.

- Сотрудники ГАИ начали преследование. Они вынуждены были применить световые и звуковые сигналы, - рассказали в УВД Миноблисполкома.

Водитель мотоцикла решил прибавить скорость, чтобы скрыться от преследования, но не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина не пострадал.

Сотрудники установили, что уже и ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав. Водительского удостоверения он лишился в 2016 году за вождение в нетрезвом виде.