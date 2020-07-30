2020-07-30T13:45:47+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года: 147 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от МинздраваАктуальная статистика от МинздраваФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В телеграм-канале Министерства здравоохранения сообщили актуальную информацию о числе зараженных коронавирусом в стране. На 30 июля в Беларуси зарегистрировано 67 665 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 147 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 61 765 пациентов.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 553 человека. За последние сутки скончались 5 человек.

- Люди, которые не смогли победить инфекцию и умерли, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, - пояснили в Минздраве.

За все время в стране было проведено 1 288 586 тестов.

Всего в мире на 30 июля зафиксировано более 17 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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