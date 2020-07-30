В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных авто. Водитель не успел затормозить. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«За рулем автомобиля Шкода находился 34-летний водитель. Он ехал по улице Кедышко в сторону улицы Натуралистов. Ребенок внезапно выбежал на дорогу», - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ребенок был доставлен в больницу.
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