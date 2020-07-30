2020-07-30T15:02:34+03:00
Политика
КП Беларусь

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси

Песков назвал все утверждения о причастности России к протестам в Беларуси инсинуациями
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси. Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси. Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
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В Москве пока не обладают информацией о том, что граждане России планировали дестабилизировать обстановку в Беларуси и совершали на ее территории какие-то противоправные действия. Об этом заявил 30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержанных в Беларуси российских наемниках.

В Кремле отметили, что посол РФ «общается с МИД и с коллегами в Минске», поэтому в Москве надеются, что по итогам этого общения, а также по каналам спецслужб власти России получат полную информацию о случившемся.

- Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере, - цитирует Пескова ria.ru.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что среди задержанных нет граждан Украины, все они - россияне.

Песков назвал все утверждения о причастности России к протестам в Беларуси инсинуациями. В то же время он отметил, что эту тему Путин и Лукашенко обсуждать по телефону пока не планируют.

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