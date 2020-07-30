В Следственном комитете рассказали о новых обвинениях, предъявленных Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу. Фото: официальный сайт СК Беларуси

Также в СК сообщили, в чем подозревают задержанных 29 июля граждан России

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В Следственном комитете Беларуси рассказали о новых обвинениях Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

- В отношении Сергея Тихановского было возбуждено уголовное дело по фактам совершения умышленных действий, которые были направлены на возбуждение социальной вражды, а также призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам милиции, - отметили в СК Беларуси.

Также в СК добавили, что в отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского и других лиц было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

- В среду, 29 июля, по результатам проверки информации, которую мы получили от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина России, сотрудники ЧВК Вагнера, которые проживали на территории санатория «Белорусочка» Минского района, - пояснили в СК.

На данный момент решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дальнейшие следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Проводится расследование.