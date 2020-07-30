2020-07-30T15:06:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь увеличит число нарядов на границе с Украиной

Также усилят контроль граждан, въезжающих в Беларусь
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь увеличит число нарядов на границе с УкраинойБеларусь увеличит число нарядов на границе с УкраинойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь увеличит число пограничных нарядов в пунктах пропуска и на других участках границы с Украиной, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. В целом предполагаются дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе.

А между главами пограничных ведомств двух стран уже есть договоренность об усилении проверок в пунктах пропуска: усилят контроль граждан, въезжающих в Беларусь, а также досмотр автомобилей. Взаимодействие есть и на уровне начальников территориальных органов пограничной службы на совместно охраняемых участках границы, цитирует Бычковского БелТА.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков заявлял, что ГПК усилит оперативное прикрытие границ:

- В том числе граница с Россией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе.

Напомним, все это связано с задержанием под Минском группы российских наемников >

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