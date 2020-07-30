Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США

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Государственный военно-промышленный комитет Беларуси опроверг информацию русскоязычного издания Eurasia Daily о том, что Беларусь начала экспорт боеприпасов в США. В Госкомвоенпроме назвали это «откровенным враньем», уткой и попыткой раздуть скандал.

- В материале, со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии, указывается на то, что «…в январе - марте 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро», - цитирует ведомство. - Официально заявляем, что Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в США в 2020 году не осуществляла.

Госкомвоенпром - это республиканский орган госуправления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля.