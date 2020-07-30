2020-07-30T15:58:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США

В ведомстве назвали это «откровенным враньем» и попыткой раздуть скандал
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси опроверг информацию русскоязычного издания Eurasia Daily о том, что Беларусь начала экспорт боеприпасов в США. В Госкомвоенпроме назвали это «откровенным враньем», уткой и попыткой раздуть скандал.

- В материале, со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии, указывается на то, что «…в январе - марте 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро», - цитирует ведомство. - Официально заявляем, что Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в США в 2020 году не осуществляла.

Госкомвоенпром - это республиканский орган госуправления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко
Эйсмонт: Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал
В Гомеле поймали хакера, который использовал шифровальщик-вымогатель
Эйсмонт: Мы находимся в большой геополитической воронке
Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США
Беларусь увеличит число нарядов на границе с Украиной
В Следственном комитете рассказали о новых обвинениях, предъявленных Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года: 147 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника
Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?
В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина
На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами