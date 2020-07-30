Эйсмонт: Мы находимся в большой геополитической воронке

Эйсмонт: Наверное, не осталось ни одной страны, на постсоветском пространстве, которая бы за 25 лет суверенитета не запомнила каких-то крупнейших внутренних конфликтов, внешних или гражданских войн Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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27 июля пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт приезжала на встречу с активом в Вилейку. В выступлении ею были затронуты многие темы, сообщает kraj.by.

В начале своего монолога пресс-секретарь коснулась темы выборов, сказав, что в период предвыборной кампании «нет смысла проводить какие-то крупные агитации». Все же другого варианта, кроме как самому посетить людей и узнать у них о проблемах и настроениях, по мнению выступающей, нет.

Далее она затронула тему патриотизма. «Если человек говорит, что Беларусь - маленькая страна, неважная и ненужная, то он не любит свою страну. А если это говорит кто-то извне - значит имеет какой-то план», - говорила пресс-секретарь. По ее мнению с каждым днем Беларусь в геополитическом контексте, как бы ни звучало пафосно, в мире занимает все более важное и видное место. «Наверное, не осталось ни одной страны на постсоветском пространстве, которая бы за 25 лет суверенитета не запомнила каких-то крупнейших внутренних конфликтов, внешних или гражданских войн. Посмотрите, что происходит у соседей Армении и Азербайджана. Стычки сейчас не прекращаются. И Украина. Но мы остаемся нормальной средней страной в центре Европы, с которой можно работать и иметь хорошие партнерские отношения», - отметила Эйсмонт.

В доказательство вышесказанных слов она привела в пример нашу важность для таких стран, как Китай и Россия. Общеизвестно наше политическое и экономическое сотрудничество. «И Россия не хочет нас потерять. Они через нас тонны груза переправляют, мы для них прослойка между Евросоюзом. Естественно, ЕС хотел бы, чтобы на нас со стороны России было поменьше влияний. К нам в разгар коронавируса не побоялся приезжать премьер-министр Венгрии. До этого прилетал госсекретарь США. Было несколько часов переговоров в кабинете главы государства. Я слышала первую часть», - делится пресс-секретарь действующего президента страны.

Далее она рассказала, как хотят работать и инвестировать в нашу страну американцы, видя, что у нас спокойно и безопасно. Предоставляются условия и гарантии. Но это, конечно, кому-то не нравится. Мы находимся в этой большой геополитической воронке.

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