Эйсмонт: Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал

Эйсмонт: Этот ковид и белорусский путь в нем многих не оставил равнодушными. Когда люди начинают выходить и на стримах говорить: посмотрите, Лукашенко своих не закрыл, и нормально все! Кому это понравится? Фото: БелТА

«Через несколько лет никто и не вспомнит, сколько было заболевших. Все, к сожалению, вспомнят, сколько человек ушло», - отметила пресс-секретарь

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На встрече в Вилейке, которая проходила 27 июля, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт признала, что весной 2020 года рейтинг действующего президента страны упал. Она сказала, что основным фактором этого стал коронавирус и непопулярные в то время меры. Сейчас ситуация во всем мире выравнивается, но тогда все правительство волновалось. И если кто-то думает, что тогда легко принимались решения, то глубоко заблуждается, пишет kraj.by.

Эйсмонт отмечает, что в Беларуси так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек. «И кто это, мы понимаем. И взять на себя ответственность пренебречь интересами и тем более здоровьем людей, никто никогда в жизни не решился бы. Во Дворце Независимости проходили многочасовые совещания, где собирались крупнейшие специалисты страны. Они проводили симпозиумы с коллегами, обсуждали ситуацию», - объясняет пресс-секретарь.

Далее она рассказывает, что в самые пиковые моменты, когда полыхали Витебщина, Минщина и Минск, загруженность аппаратами ИВЛ по стране составляла 12% от общего количества. Остальные в любой момент могли начать обслуживать тяжелых заболевших. Были и проблемы, этого никто не отрицает. Постоянно не хватало масок, защиты. Всего за неделю правительство всех "поставило на рельсы". Более ста предприятий были перепрофилированы и начали обеспечение страны средствами защиты. «Через несколько лет никто и не вспомнит, сколько было заболевших. Все, к сожалению, вспомнят, сколько человек ушло. Поэтому самая главная задача стояла по тяжелым больным. Перед министром здравоохранения стояла жесточайшая задача - контроль тяжелых. Он на несколько недель уехал в Витебск, чтобы вытянуть его», - отметила Наталья Эйсмонт.

«Сейчас мы выводим больницы, ту же кардиологию, и больные действительно сейчас лежат только в инфекционных. Вирус ослаб прилично. И слава Богу. Это тема, на которой многие играют, на ней политику делали. Критиковали. Этот ковид и белорусский путь в нем многих не оставил равнодушными. Когда люди начинают выходить и на стримах говорить: посмотрите, Лукашенко своих не закрыл, и нормально все! Кому это понравится? Если бы Батька сказал ввести комендантский час и закрыть квартиры, вы же знаете, мышь бы не проползла. Но пока можно было не запирать квартиры и не убивать иммунитет людей, жертвуя в ваших глазах собственной репутацией, президент принимал такие решения», - добавила пресс-секретарь.