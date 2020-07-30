«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко

Кандидат отказалась от участия в теледебатах в записи и без действующего президента [видео]

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская 30 июля записала видео, в котором заявила, что отказывается от дебатов на государственном телевидении, и назвала их фарсом.

- Дебаты, которые вы предлагаете нам, - это пустая трата времени белорусов. Это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тыс. подписей, - это фарс. Дебаты будут не онлайн, а в записи. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Это не дебаты.

Светлана высказала свое предложение:

- Настоящие дебаты - один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире. На Бангалор (площадка в Минске, отведенная властями для проведения пикетов. - Ред.) перед белорусским народом. Я жду ответа.

Напомним, ранее заявлялось, что в теледебатах вместо действующего президента будет участвовать его доверенное лицо Олег Гайдукевич.

30 июля в 18.00 в Минске запланировано проведение массового пикета Светланы Тихановской.

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