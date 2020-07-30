«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская 30 июля записала видео, в котором заявила, что отказывается от дебатов на государственном телевидении, и назвала их фарсом.
- Дебаты, которые вы предлагаете нам, - это пустая трата времени белорусов. Это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тыс. подписей, - это фарс. Дебаты будут не онлайн, а в записи. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Это не дебаты.
Светлана высказала свое предложение:
- Настоящие дебаты - один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире. На Бангалор (площадка в Минске, отведенная властями для проведения пикетов. - Ред.) перед белорусским народом. Я жду ответа.
Напомним, ранее заявлялось, что в теледебатах вместо действующего президента будет участвовать его доверенное лицо Олег Гайдукевич.
30 июля в 18.00 в Минске запланировано проведение массового пикета Светланы Тихановской.
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Вызов на дебаты! Светлана Тихановская. Источник: Страна для жизни