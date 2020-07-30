Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»

На дебаты пришли два кандидата в президенты - Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, а также доверенное лицо Александра Лукашенко. Фото: стоп-кадр видеотрансляции.

Олег Гайдукевич во время теледебатов много раз упомянул кандидата в президенты Светлану Тихановскую

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В этот четверг, 30 июля, прошли теледебаты кандидатов в президенты и доверенного лица действующего президента. На дебаты не пришли Светлана Тихановская и Анна Канопацкая.

Первым выступил кандидат в президенты Андрей Дмитриев. На его столике стояла табличка "Беларуси нужен новый президент".

- Мы хотим, чтобы этот новый президент зависел от людей, слушал их. Делал так, как они ему говорят, и понимал, что его работа заключается не в том, чтобы принимать благодарности, а в том, чтобы постоянно благодарить людей, - сказал в своем вступительном слове Дмитриев.

Вторым выступил кандидат в президенты Сергей Черечень.

- Власть сделала все, чтобы утратить доверие. И самый главный вопрос, который сейчас витает в воздухе - это вопрос, как поменять власть, - заявил Черечень.

Третьим - выступил депутат Олег Гайдукевич, доверенное лицо Александра Лукашенко.

Дмитриев задал вопросы Гайдукевичу: "Почему здесь стоите вы, а не сам кандидат в президенты Александр Лукашенко? Что это за отношение к избирателям - не прийти на дебаты?".

Гайдуевич на это ответил так:

- Что касается дебатов, я буду откровенен со всеми зрителями, с каждым гражданином этой страны. Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время, как лидеру партии, как доверенному лицу, как депутату, высказать мнение о ситуации в стране. О том как я вижу предвыборную ситуацию.

К слову, Гайдукевич во время дебатов много раз упомянул кандидата в президенты Светлану Тихановскую, а также пару раз кандидата в президенты Анну Канопацкую.

- Они уже чуть ли не выборы выиграли. Успокойтесь! За пределами кольцевой дороги, областного центра вас никто не знает даже пофамильно, - заявил Гайдукевич о тех кандидатах, которые не пришли на дебаты.

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