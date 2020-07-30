2020-07-30T18:27:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»

Олег Гайдукевич во время теледебатов много раз упомянул кандидата в президенты Светлану Тихановскую
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
На дебаты пришли два кандидата в президенты - Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, а также доверенное лицо Александра Лукашенко. Фото: стоп-кадр видеотрансляции.На дебаты пришли два кандидата в президенты - Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, а также доверенное лицо Александра Лукашенко. Фото: стоп-кадр видеотрансляции.
Изменить размер текста:

В этот четверг, 30 июля, прошли теледебаты кандидатов в президенты и доверенного лица действующего президента. На дебаты не пришли Светлана Тихановская и Анна Канопацкая.

Первым выступил кандидат в президенты Андрей Дмитриев. На его столике стояла табличка "Беларуси нужен новый президент".

- Мы хотим, чтобы этот новый президент зависел от людей, слушал их. Делал так, как они ему говорят, и понимал, что его работа заключается не в том, чтобы принимать благодарности, а в том, чтобы постоянно благодарить людей, - сказал в своем вступительном слове Дмитриев.

Вторым выступил кандидат в президенты Сергей Черечень.

- Власть сделала все, чтобы утратить доверие. И самый главный вопрос, который сейчас витает в воздухе - это вопрос, как поменять власть, - заявил Черечень.

Третьим - выступил депутат Олег Гайдукевич, доверенное лицо Александра Лукашенко.

Дмитриев задал вопросы Гайдукевичу: "Почему здесь стоите вы, а не сам кандидат в президенты Александр Лукашенко? Что это за отношение к избирателям - не прийти на дебаты?".

Гайдуевич на это ответил так:

- Что касается дебатов, я буду откровенен со всеми зрителями, с каждым гражданином этой страны. Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время, как лидеру партии, как доверенному лицу, как депутату, высказать мнение о ситуации в стране. О том как я вижу предвыборную ситуацию.

К слову, Гайдукевич во время дебатов много раз упомянул кандидата в президенты Светлану Тихановскую, а также пару раз кандидата в президенты Анну Канопацкую.

- Они уже чуть ли не выборы выиграли. Успокойтесь! За пределами кольцевой дороги, областного центра вас никто не знает даже пофамильно, - заявил Гайдукевич о тех кандидатах, которые не пришли на дебаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мои дети проголосовали «ногами», сын живет в Москве, дочка - в Польше. Внуков вижу по Скайпу»: в Барановичах прошел пикет в поддержку Тихановской

«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!
Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами
Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»
Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс
Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко
Эйсмонт: Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал
В Гомеле поймали хакера, который использовал шифровальщик-вымогатель
Эйсмонт: Мы находимся в большой геополитической воронке
Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США
Беларусь увеличит число нарядов на границе с Украиной
В Следственном комитете рассказали о новых обвинениях, предъявленных Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года: 147 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника
Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?
В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина
На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами