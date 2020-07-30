Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс

Они могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуры и ресурсы за рубежом, не в Беларуси

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На сайте посольства Российской Федерации в Республике Беларусь появился комментарий посла Дмитрия Мезенцева о задержании россиян, которых назвали боевиками из частной военной компании Вагнер. В комментарии указывается, что российские граждане не причастны к событиям в общественно-политической ситуации в Беларуси. Дмитрий Мезенцев уточнил обстоятельства, при которых 32 россиянина оказались в Беларуси в санатории под Минском.

По сообщению на сайте посольства, приехать в санаторий «Белорусочка» россиян вынудили обстоятельства. Они опоздали на рейс из Национального аэропорта Минска, направляясь транзитом в третью страну. Россияне хотели вылететь из Минска 25 июля и не планировали находиться в Беларуси так долго. Позже они хотели вернуться в Москву из другого государства тоже самолетом, вообще пролетев Беларусь. В РБ россияне приехали из-за заключённого контракта с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием трудовой договор.

Возможно, россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которое, в рамках исполнения обязательств коммерческого контракта, обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси. Эту информацию еще предстоит уточнить.

Дмитрий Мезенцев потребовал от компетентных органов Беларуси доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей УК РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля.

И напоследок посол добавил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не выглядят основанием для такого пристального внимания СМИ, как и основой для действий силовиков без конкретных и веских на то оснований.

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