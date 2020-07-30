2020-07-30T20:38:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»

Депутат Олег Гайдукевич выступил на теледебатах, представляя интересы действующего президента. Он дискутировал с Андреем Дмитриевым и Сергеем Черечнем
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Дебаты на телеканале "Беларусь-1" Фото: стоп-кадр видеотрансляции.Дебаты на телеканале "Беларусь-1" Фото: стоп-кадр видеотрансляции.
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В этот четверг, 30 июля, прошли теледебаты между двумя кандидатами в президенты Андреем Дмитриевым, Сергеем Черечнем и доверенным лицом действующего президента депутатом Олегом Гайдукевичем. От дебатов Светлана Тихановская и Анна Канопацкая отказались.

Депутат Олег Гайдукевич считает, что белорусская оппозиция 26 лет "говорит одно и тоже".

- Готовы ли вы признать, что вы проиграли выборы? К сожалению, нет. Я это вижу по словам тех кандидатов, которые сегодня в студию не пришли.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев заметил, что в этих президентских выборах смогли участвовать не все. По его словам, "целый ряд кандидатов находятся за решеткой" (экс-банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский сейчас под стражей. В отношении их возбуждены уголовные дела - Ред.).

- Поэтому и нужны новые выборы, - объяснил Дмитриев.

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