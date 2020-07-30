В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами

С собой он взял только синий рюкзак с вещами и двух домашних котов. Фото: Сергей Диндиков

Его нашли. С ним все в порядке. Он находится в одном из частных домов районного центра

Изменить размер текста: A A

29 июля 10-летний Ивана Бокач ушел из дома. С собой он взял только синий рюкзак с вещами и двух домашних котов: взрослого серого и черного котенка.

Бобруйские силовики начали усиленный поиск мальчика. Ориентировка вышла даже в официальном телеграм-канале.

Вечером 30 июля в милиции сообщили, что мальчик нашелся. В ходе поисковых мероприятий инспектор ИДН получил информацию, что Ваня находится в одном из частных домов в Бобруйске. С ним все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить

Ребенок доставлен в больницу (подробности).

В Гомеле поймали хакера, который использовал шифровальщик-вымогатель

Он в составе группы хакеров из разных стран заражал компьютеры вирусом и вымогал деньги (подробности).

В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника

Мужчина пытался скрыться от преследования, прибавил скорость, но не справился с управлением и съехал в кювет [видео] (подробности).