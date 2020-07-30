2020-07-30T19:15:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами

Его нашли. С ним все в порядке. Он находится в одном из частных домов районного центра
Сергей Диндиков
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С собой он взял только синий рюкзак с вещами и двух домашних котов. Фото: Сергей ДиндиковС собой он взял только синий рюкзак с вещами и двух домашних котов. Фото: Сергей Диндиков
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29 июля 10-летний Ивана Бокач ушел из дома. С собой он взял только синий рюкзак с вещами и двух домашних котов: взрослого серого и черного котенка.

Бобруйские силовики начали усиленный поиск мальчика. Ориентировка вышла даже в официальном телеграм-канале.

Вечером 30 июля в милиции сообщили, что мальчик нашелся. В ходе поисковых мероприятий инспектор ИДН получил информацию, что Ваня находится в одном из частных домов в Бобруйске. С ним все в порядке.

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