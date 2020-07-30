2020-07-30T20:38:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»

Депутат Олег Гайдукевич расстроен, что на теледебаты не пришла команда альтернативного кандидата
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Кандидат в президенты Светлана Тихановская.Кандидат в президенты Светлана Тихановская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Доверенное лицо Александр Лукашенко депутат Олег Гайдукевич во время теледебатов не раз вспоминал альтернативного кандидата Светлану Тихановскую, заметив, что она не явилась в студию.

- Я бы надеялся, чтобы пришли представители ее штаба. Я даже не понимаю, кто за ней стоит. Вернее, догадываюсь. Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней. Она мать, она жена. Она делает все для того, чтобы сделать своей семье лучше так, как она это понимает. Но те люди, которые сегодня ее как манекен используют, эти люди говорят о новых выборах, - сказал депутат Олег Гайдукевич.

По словам доверенного лица Лукашенко, он очень расстроен, что команда Светланы Тихановской не пришла на дебаты.

- Почему-то вместо дискуссии и диалога они выбрали общение только через митинг и крик. Это ненормально, - заявил депутат.

На митинги Светланы в белорусских городах приходят сотни человек, а в Минске - тысячи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На митинги Светланы в белорусских городах приходят сотни человек, а в Минске - тысячи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гайдукевич высказался о предложении альтернативных кандидатов провести новые выборы.

- За какие средства мы собираемся проводить вторые выборы? Как мы это будем делать с учетом того, что к осени во всем мире ожидается огромное количество вызовов, в том числе для Беларуси?

Напомним, в этот четверг, 30 июля, прошли теледебаты между двумя кандидатами в президенты Андреем Дмитриевым, Сергеем Черечнем и доверенным лицом действующего президента депутатом Олегом Гайдукевичем. От дебатов Светлана Тихановская и Анна Канопацкая отказались.

В теледебатах Олег Гайдукевич об альтернативных кандидатах, которые не пришли в студию, сказал следующее:

- Они уже чуть ли не выборы выиграли. Успокойтесь! За пределами кольцевой дороги, областного центра вас никто не знает даже пофамильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Большой пикет Светланы Тихановской в парке Дружбы народов в Минске. Онлайн-трансляция

Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!
Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами
Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»
Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс
Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко
Эйсмонт: Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал
В Гомеле поймали хакера, который использовал шифровальщик-вымогатель
Эйсмонт: Мы находимся в большой геополитической воронке
Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США
Беларусь увеличит число нарядов на границе с Украиной
В Следственном комитете рассказали о новых обвинениях, предъявленных Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года: 147 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника
Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?
В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина
На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами