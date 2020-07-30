Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»

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Доверенное лицо Александр Лукашенко депутат Олег Гайдукевич во время теледебатов не раз вспоминал альтернативного кандидата Светлану Тихановскую, заметив, что она не явилась в студию.

- Я бы надеялся, чтобы пришли представители ее штаба. Я даже не понимаю, кто за ней стоит. Вернее, догадываюсь. Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней. Она мать, она жена. Она делает все для того, чтобы сделать своей семье лучше так, как она это понимает. Но те люди, которые сегодня ее как манекен используют, эти люди говорят о новых выборах, - сказал депутат Олег Гайдукевич.

По словам доверенного лица Лукашенко, он очень расстроен, что команда Светланы Тихановской не пришла на дебаты.

- Почему-то вместо дискуссии и диалога они выбрали общение только через митинг и крик. Это ненормально, - заявил депутат.

На митинги Светланы в белорусских городах приходят сотни человек, а в Минске - тысячи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гайдукевич высказался о предложении альтернативных кандидатов провести новые выборы.

- За какие средства мы собираемся проводить вторые выборы? Как мы это будем делать с учетом того, что к осени во всем мире ожидается огромное количество вызовов, в том числе для Беларуси?

Напомним, в этот четверг, 30 июля, прошли теледебаты между двумя кандидатами в президенты Андреем Дмитриевым, Сергеем Черечнем и доверенным лицом действующего президента депутатом Олегом Гайдукевичем. От дебатов Светлана Тихановская и Анна Канопацкая отказались.

В теледебатах Олег Гайдукевич об альтернативных кандидатах, которые не пришли в студию, сказал следующее:

- Они уже чуть ли не выборы выиграли. Успокойтесь! За пределами кольцевой дороги, областного центра вас никто не знает даже пофамильно.

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