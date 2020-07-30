МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

В сообщении также говорится, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилась информация о недавнем задержании 33 граждан России в санатории под Минском. В частности, там говорится, что эти действия «не выдерживают никакой критики». Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Вся логистика на территории РБ обеспечивалась белорусской компанией. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и была вынуждена задержаться в Беларуси, чтобы позже белорусская компания приобрела им новые авиабилеты.

В сообщении также говорится, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусской власти, в том числе и авиационных служб, имеются все нужные документы для установления истины. Ещё в МИДе потребовали, чтобы белорусская сторона обеспечила доступ консульских сотрудников к своим гражданам.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». – подчеркнули в пресс-релизе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Не так давно по этому же вопросу высказывался Дмитрий Мезенцев.

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«Лица, пересекающие границу с Российской Федерацией, тоже будут на контроле, в рамках изучения обстановки. В том числе на зеленой границе», - отметил Госсекретарь Совбеза (подробности).