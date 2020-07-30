2020-07-30T21:58:14+03:00
Политика
КП Беларусь

МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». – отметили в МИДе РФ
Сергей Диндиков
Поделиться:
В сообщении также говорится, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумениеВ сообщении также говорится, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилась информация о недавнем задержании 33 граждан России в санатории под Минском. В частности, там говорится, что эти действия «не выдерживают никакой критики». Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Вся логистика на территории РБ обеспечивалась белорусской компанией. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и была вынуждена задержаться в Беларуси, чтобы позже белорусская компания приобрела им новые авиабилеты.

В сообщении также говорится, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусской власти, в том числе и авиационных служб, имеются все нужные документы для установления истины. Ещё в МИДе потребовали, чтобы белорусская сторона обеспечила доступ консульских сотрудников к своим гражданам.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». – подчеркнули в пресс-релизе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Не так давно по этому же вопросу высказывался Дмитрий Мезенцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе

«Лица, пересекающие границу с Российской Федерацией, тоже будут на контроле, в рамках изучения обстановки. В том числе на зеленой границе», - отметил Госсекретарь Совбеза (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам
МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»
Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!
Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами
Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»
Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс
Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко
Эйсмонт: Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал
В Гомеле поймали хакера, который использовал шифровальщик-вымогатель
Эйсмонт: Мы находимся в большой геополитической воронке
Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США
Беларусь увеличит число нарядов на границе с Украиной
В Следственном комитете рассказали о новых обвинениях, предъявленных Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года: 147 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В Минском районе сотрудники ГАИ с погоней останавливали мотоциклиста-бесправника
Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб
В МИД Беларуси рассказали об усилении границы с Украиной и о том, зачем вызывали посла России
Впервые за 26 лет в теледебатах 30 июля примет участие доверенное лицо президента. Догадаетесь, кто?
В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»
В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ
В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина
На срочную встречу в ЦИК Черечень пришел в спортивном костюме, а Дмитриев с вещами