В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам

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17 июля, днем, в Рогачеве на одной из улиц 31-летний житель райцентра у всех на глазах отхлестал школьника кепкой по щекам. Мальчику исполнилось девять лет. Всё произошло на глазах матери. В тот момент она беседовала на улице с приятельницей.

Как рассказали в Рогачевском РОВД, школьник катался на велосипеде. К нему подошёл мужчина из соседнего дома и сказал, чтобы тот остановился для беседы. Позже стало известно, что взрослый был навеселе. Он начал беседу с крика, после схватил парня за плечи, и начал трясти из стороны в сторону. После этого он бросил на обочину его велосипед, а затем снял со школьника кепку и отхлестал по щекам подростка.

Как только это увидела мать, она сразу же вызвала милицию. Ими уже была дана правовая оценка действиям горожанина и возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что не так давно школьник поругался с сыном мужчины. Отец решил наказать плохого друга, поэтому всё и случилось. Своё дело сделало и принятие на грудь накануне. Раньше подозреваемый к уголовной ответственности привлечён не был.

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Его нашли. С ним все в порядке. Он находится в одном из частных домов районного центра (подробности).