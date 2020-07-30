2020-07-30T22:12:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам

Мать пострадавшего вызвала милицию
Сергей Диндиков
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Отец решил наказать плохого друга, поэтому всё и случилось. Фото: mvd.gov.byОтец решил наказать плохого друга, поэтому всё и случилось. Фото: mvd.gov.by
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17 июля, днем, в Рогачеве на одной из улиц 31-летний житель райцентра у всех на глазах отхлестал школьника кепкой по щекам. Мальчику исполнилось девять лет. Всё произошло на глазах матери. В тот момент она беседовала на улице с приятельницей.

Как рассказали в Рогачевском РОВД, школьник катался на велосипеде. К нему подошёл мужчина из соседнего дома и сказал, чтобы тот остановился для беседы. Позже стало известно, что взрослый был навеселе. Он начал беседу с крика, после схватил парня за плечи, и начал трясти из стороны в сторону. После этого он бросил на обочину его велосипед, а затем снял со школьника кепку и отхлестал по щекам подростка.

Как только это увидела мать, она сразу же вызвала милицию. Ими уже была дана правовая оценка действиям горожанина и возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что не так давно школьник поругался с сыном мужчины. Отец решил наказать плохого друга, поэтому всё и случилось. Своё дело сделало и принятие на грудь накануне. Раньше подозреваемый к уголовной ответственности привлечён не был.

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Его нашли. С ним все в порядке. Он находится в одном из частных домов районного центра (подробности).

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В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам
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