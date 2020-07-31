Собственноручно и на сумму более 7 тысяч рублей: в Речицком районе завскладом вынесла с предприятия почти четыре тонны топлива

В Речицком районе заведующая складом вынесла с предприятия почти четыре тонны топлива. Фото: УВД Гомельского облисполкома

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В Речицком районе заведующая складом горюче-смазочных материалов вынесла с предприятия почти четыре тонны топлива. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.

Женщина работала на предприятии с конца 2019 года. В июле 2020 года поступила информация о том, что 39-летняя завскладом ворует топливо. При проверке данная информация подтвердилась.

А дело было в том, что женщина познакомилась с предпринимателем, который заинтересовался приобретением топлива.

«Схема была очень проста: мужчина приезжал на своей машине к предприятию, а женщина собственноручно выносила ему топливо в 10-литровых канистрах. Литр она продавала за 1,25 белорусских рублей. Сотрудниками удалось установить, что завскладом с марта по июль 2020 года вынесла с предприятия почти 4 тонны топлива на сумму более 7 тысяч рублей», - рассказали в ОБЭП Речицкого РОВД.

К мужчине, который покупал ворованное топливо, у сотрудников правоохранительных органов тоже есть вопросы.

Возбуждено уголовное дело.