В Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте. Фото: Ляховичский РОЧС

Он так и не смог ответить, как оказался в болоте

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В Ляховичском районе спасатели из болота вытащили 39-летнего мужчину. Об этом сообщает издание «Ляхавіцкі веснік».

В среду, 29 июля, в 6 часов утра сотрудник милиции позвонил спасателям и сообщил, что в реке Щара, которая находится в деревне Задворье, мужчина уже по плечи стоит в воде, и он не может выбраться самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину в 35 метрах от берега, увязшего в болоте.

Мужчину вытащили из болотистой части реки на берег и передали медикам. Он был госпитализирован.

Пострадавший так и не смог ответить, как оказался в болоте.