2020-07-31T09:08:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте

Он так и не смог ответить, как оказался в болоте
Инна КОРСАК
Поделиться:
В Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте. Фото: Ляховичский РОЧСВ Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте. Фото: Ляховичский РОЧС
Изменить размер текста:

В Ляховичском районе спасатели из болота вытащили 39-летнего мужчину. Об этом сообщает издание «Ляхавіцкі веснік».

В среду, 29 июля, в 6 часов утра сотрудник милиции позвонил спасателям и сообщил, что в реке Щара, которая находится в деревне Задворье, мужчина уже по плечи стоит в воде, и он не может выбраться самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину в 35 метрах от берега, увязшего в болоте.

Мужчину вытащили из болотистой части реки на берег и передали медикам. Он был госпитализирован.

Пострадавший так и не смог ответить, как оказался в болоте.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На рабочем месте: в Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник
18 лет колонии: в Бресте огласили приговор парню, который убил бабушку и покушался на маму и дядю
В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе
Видеофакт. В Минске из торгового павильона мужчина украл оружие. Оно было игрушечным
В Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте
Собственноручно и на сумму более 7 тысяч рублей: в Речицком районе завскладом вынесла с предприятия почти четыре тонны топлива
В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам
МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»
Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!
Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами
Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»
Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс
Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко