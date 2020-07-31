Видеофакт. В Минске из торгового павильона мужчина украл оружие. Оно было игрушечным

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В Минске из торгового павильона мужчина украл оружие. Оно было игрушечным. Об этом сообщили на сайте ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратился с заявлением индивидуальный предприниматель и сообщил, что из торгового павильона, который он арендует, украли детское ружье.

Сотрудники милиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что причастным к краже детской игрушки оказался безработный и уже судимый ранее 33-летний мужчина.

«Удалось выяснить, что в день кражи мужчина заходил в один из торговых центров, чтобы посетить уборную. Но увидев, что в одном из торговых павильонов отсутствует продавец, решил воспользоваться шансом: мужчина зашел в помещение и украл две коробки с оружием», - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснилось позже, мужчина продал детское оружие на одном из рынков за 35 белорусских рублей. Деньги, которые заработал, потратил на личные нужды.

Сумма ущерба составила 170 белорусских рублей.