2020-07-31T09:23:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе

У женщины закрытый перелом большой берцовой кости левой голени, а также несколько гематом на лбу
Инна КОРСАК
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В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе. Фото: ГАИ Молодечненского РОВДВ Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе. Фото: ГАИ Молодечненского РОВД
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В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает портал kraj.by.

«Инцидент произошел 29 июля. За рулем автомобиля Ситроен находилась 57-летняя женщина», - рассказали в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. У нее несколько травм, среди которых закрытый перелом большой берцовой кости левой голени, а также гематома на лбу.

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