В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает портал kraj.by.
«Инцидент произошел 29 июля. За рулем автомобиля Ситроен находилась 57-летняя женщина», - рассказали в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. У нее несколько травм, среди которых закрытый перелом большой берцовой кости левой голени, а также гематома на лбу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить
Ребенок доставлен в больницу (подробности).
В Солигорске пьяный пассажир угнал такси, врезался в авто ГАИ и погиб
Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый 40-летний солигорчанин воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»