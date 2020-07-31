На рабочем месте: в Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник

В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В Минске 29 июля в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник. На месте случившегося побывали сотрудники следственно-оперативной группы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Устанавливается причина смерти. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Детали случившегося выясняются.

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