2020-07-31T09:53:34+03:00
Общество
КП Беларусь

На рабочем месте: в Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник

По факту смерти мужчины проводится проверка
Инна КОРСАК
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В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранникВ Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранникФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске 29 июля в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник. На месте случившегося побывали сотрудники следственно-оперативной группы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Устанавливается причина смерти. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Детали случившегося выясняются.

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