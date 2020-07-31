Минздрав: Вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре-декабре
Вторая волна коронавируса, по прогнозам, ожидается в Беларуси в ноябре-декабре. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.
Как сообщает портал tut.by, Богдан проводила 30 июля встречу с избирателями в Ганцевичах. Женщина сейчас является доверенным лицом президента. Всем собравшимся она рассказала о ситуации с коронавирусом и возможной второй его волне.
«К сожалению, случаи заболевания коронавирусом фиксируются и сейчас. Вторая волна COVID-19, по прогнозам, ожидается в ноябре-декабре. На данный момент мы проводим активную подготовку: пополняем запасы необходимых лекарств, делаем запас средств индивидуальной защиты. Респираторы, к примеру, закупаем в Малайзии. Что касается лекарств, то есть определенные проблемы с антивирусным препаратом ремдесивир», - рассказала Богдан.
Она добавила, что все дело в том, что данный препарат производит США, и на сегодняшний день они выкупили 90% ремдесивира до конца 2020 года.
«Мы постараемся купить другой препарат - дженерик. И очень надеемся на то, что сможем на наших фармацевтических предприятиях создать хоть кусочек производства», - подчеркнула замминистра.
На встрече Богдан рассказала, что продолжается реконструкция больниц, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19. Создаются даже дополнительные точки кислорода. По словам Елены Богдан, во время второй волны коронавируса врачи будут стараться справиться силами терапевтических отделений.
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