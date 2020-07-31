Мама на несколько минут вышла из комнаты: в Жлобине из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок

В Жлобине из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок Фото: Инна КОРСАК

Малыш жив. Он находится в больнице

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В Жлобине из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в БелТА.

Трагический случай произошел 26 июля, в воскресенье. Как удалось выяснить, ребенок находился дома с мамой. Когда она на несколько минут вышла из комнаты, малыш открыл окно и выпал из него.

Ребенок жив. Он находится в больнице.

Проводится проверка, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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