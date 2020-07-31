Стало известно расписание поездок кандидатов в президенты Беларуси до 3 августа

На выходных Светлана Тихановская с командой посетят Гродненскую и Брестскую область. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выходных Светлана Тихановская с командой посетят Гродненскую и Брестскую область

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После аншлага в Минске Светлана Тихановская вместе со своими соратницами продолжит ездить по стране. Вот расписание митингов с ее участием:

- 31 июля. Сморгонь, 13.00. Сквер на улице Синицкого

- 31 июля. Молодечно. 15.30. Стадион на Машерова

- 31 июля. Лида. 19.00. Площадь у торгового центра «Потсдам» (ул. Летная, 4)

- 1 августа. Гродно. 12.00. Коложский парк

- 1 августа. Волковыск. 15.30. Площадка на автостоянке на улице Маркса

- 1 августа. Слоним. 19.00. Стадион «Динамо» на Червякова

- 2 августа. Барановичи. 10.00. «Молодой парк» на Комсомольской

- 2 августа. Брест. 14.00. Аллея у сценической площадки в парке имени воинов-интернационалистов

Анна Канопацкая недавно заявила, что пикеты по стране проводить не будет. Андрей Дмитриев и Сергей Черечень о своих планах по пикетам не сообщают. Александр Лукашенко в последнее время часто ездит по стране. Но последний раз президент Беларуси появлялся на публике вечером 29 июля, когда проводил экстренное совещание с Совбезом по поводу появления в Беларуси российских наемников из ЧВК Вагнера. Как правило, поездки президента Беларуси по стране заранее не анонсируются. Но вместо Лукашенко с избирателями встречаются его доверенные лица.

31 июля в 18.00 главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец пообщается с избирателями в столичной средней школе № 118 (пр-т Рокоссовского, 128)

В 18.30 хирург-трансплантолог Олег Руммо проведет встречу в актовом зале средней школы № 120 (ул. Варвашени, 4)

В 18.30 политолог Вадим Боровик встретится с электоратом в актовом зале гимназии № 6 (ул. Восточная, 40).

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