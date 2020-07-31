В Оршанском районе поезд сбил 62-летного мужчину. Он скончался на месте
В Оршанском районе поезд насмерть сбил 62-летного мужчину. Об этом сообщили на сайте УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в четверг, 30 июля. Мужчина шел недалеко от железнодорожных путей, проигнорировал сигналы машиниста, а потом внезапно шагнул на рельсы. Машинист хоть и снизил скорость, но трагедии избежать не удалось.
Мужчина скончался на месте.
Проводится проверка.
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