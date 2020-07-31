2020-07-31T11:59:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Оршанском районе поезд сбил 62-летного мужчину. Он скончался на месте

Мужчина шел недалеко от путей, проигнорировал сигналы машиниста, а потом шагнул на рельсы
Инна КОРСАК
Поделиться:
В Оршанском районе поезд насмерть сбил 62-летного мужчину. Фото: УВД Витебского облисполкомаВ Оршанском районе поезд насмерть сбил 62-летного мужчину. Фото: УВД Витебского облисполкома
Изменить размер текста:

В Оршанском районе поезд насмерть сбил 62-летного мужчину. Об этом сообщили на сайте УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в четверг, 30 июля. Мужчина шел недалеко от железнодорожных путей, проигнорировал сигналы машиниста, а потом внезапно шагнул на рельсы. Машинист хоть и снизил скорость, но трагедии избежать не удалось.

Мужчина скончался на месте.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Валил деревья и одно из них упало на него: в Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб

Мужчина был госпитализирован, но спасти его так и не удалось (подробности).

На рабочем месте: в Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник

По факту смерти мужчины проводится проверка (подробности).

В Браславском районе загорелся частный дом. При пожаре погиб мужчина

Устанавливается причина пожара, который произошел 29 июля (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены
Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине
Погода в Беларуси на 1 августа: до 24 градусов тепла, но с дождями
Лукашенко поздравил Якубовича с юбилеем
Большой митинг Светланы Тихановской заметили и в Европе
На территории Брестской крепости прокладывали кабель и нашли арсенал боеприпасов
В Оршанском районе поезд сбил 62-летного мужчину. Он скончался на месте
Стало известно расписание поездок кандидатов в президенты Беларуси до 3 августа
Мама на несколько минут вышла из комнаты: в Жлобине из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок
Минздрав: Вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре-декабре
На рабочем месте: в Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник
18 лет колонии: в Бресте огласили приговор парню, который убил бабушку и покушался на маму и дядю
В Молодечно автомобиль сбил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе
Видеофакт. В Минске из торгового павильона мужчина украл оружие. Оно было игрушечным
В Ляховичском районе спасатели вытащили 39-летнего мужчину, который увяз в болоте
Собственноручно и на сумму более 7 тысяч рублей: в Речицком районе завскладом вынесла с предприятия почти четыре тонны топлива
В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам
МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»
Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!
Доверенное лицо Лукашенко о Тихановской: «Мне по-человечески жалко. Я очень хорошо отношусь к ней»
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами
Доверенное лицо Лукашенко на дебатах - кандидатам в президенты: «Готовы ли вы признать, что проиграли выборы?»
Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс
Доверенное лицо Лукашенко депутат Гайдукевич: «Я сам обратился к президенту с просьбой предоставить мне время выступить»
«Жду ответа». Тихановская вызвала на дебаты Лукашенко