В Оршанском районе поезд сбил 62-летного мужчину. Он скончался на месте

Мужчина шел недалеко от путей, проигнорировал сигналы машиниста, а потом шагнул на рельсы

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В Оршанском районе поезд насмерть сбил 62-летного мужчину. Об этом сообщили на сайте УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в четверг, 30 июля. Мужчина шел недалеко от железнодорожных путей, проигнорировал сигналы машиниста, а потом внезапно шагнул на рельсы. Машинист хоть и снизил скорость, но трагедии избежать не удалось.

Мужчина скончался на месте.

Проводится проверка.

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