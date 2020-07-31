На территории Брестской крепости прокладывали кабель и нашли арсенал боеприпасов

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На территории Брестской крепости во время земляных работ нашли арсенал боеприпасов. Об этом сообщили на сайте УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники электромонтажной организации прокладывали кабель. Во время работы они и нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ. Об опасной находке сразу же сообщили в милицию.

На место приехали сотрудники милиции вместе с саперно-пиротехнической группой. Место обнаружения артснаряда сразу же перекрыли. При обследовании участка были обнаружены еще шесть подобных артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, а также граната.

Боеприпасы сразу же уничтожили.

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