На территории Брестской крепости прокладывали кабель и нашли арсенал боеприпасов
На территории Брестской крепости во время земляных работ нашли арсенал боеприпасов. Об этом сообщили на сайте УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники электромонтажной организации прокладывали кабель. Во время работы они и нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ. Об опасной находке сразу же сообщили в милицию.
На место приехали сотрудники милиции вместе с саперно-пиротехнической группой. Место обнаружения артснаряда сразу же перекрыли. При обследовании участка были обнаружены еще шесть подобных артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, а также граната.
Боеприпасы сразу же уничтожили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Супруги в Витебском районе пошли собирать полевые цветы, а нашли 34 артиллерийских снаряда времен войны
Снаряды оперативно вывезли и уничтожили сотрудники саперно-пиротехнической группы МВД (подробности).