Большой митинг Светланы Тихановской заметили и в Европе

в Минске команда Светланы Тихановской провела масштабный митинг – по данным правозащитников на него пришли более 60 тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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30 июля в Минске команда Светланы Тихановской провела масштабный митинг - по данным правозащитников, на него пришли более 60 тысяч человек. Масштаб оценили не только в Беларуси, но и в Европе. Например, экс-глава Евросоюза Дональд Туск сделал ретвит твита Франака Вячорки. На фото - огромная толпа людей и подпись: «Это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси. Их нельзя оставлять одних!», - написал влиятельный европейский политик.

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